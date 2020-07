토스, 경력 채용 공고 사흘 만에 3000명 몰려

[아시아경제 김민영 기자] 모바일 금융서비스 토스를 운영하는 비바리퍼블리카가 경력 3년 이하 개발자 채용 공고를 낸지 사흘 만에 지원자 수가 3000명에 육박했다고 23일 밝혔다. 오직 실력만으로 뽑겠다는 토스의 의지와 지원자 모두에게 코딩테스트 기회를 부여한 것이 주효했다는 분석이다.

토스는 지난 20일 경력 3년 이하 개발자를 뽑는 '2020 토스 넥스트 개발자 채용' 공고를 내고 지원 접수를 받고 있다. 이날 기준 2740명이 지원서를 제출한 것으로 나타났다. 분야별로는 프론트엔드(공식 홈페이지 관리 및 상품 웹페이지 제작) 개발자 610명, iOS 130명, 안드로이드 250명, 서버 1250명, 풀스택(토스 및 계열사 인트라넷 등 개발) 220명, 데이터 엔지니어링 280명이다. 접수 마감은 오는 29일로, 최종 지원자 수는 더 늘어날 전망이다.

토스는 이번 경력 3년 이하 개발자 채용 전형에서 '경력보다 실력'이라는 슬로건을 내걸었다. 서류 평가 과정을 없애는 파격적인 시도로 채용 시장에서 주목 받고 있다. 토스는 지원서 접수 시 자신의 이름과 지원 분야, 이메일 주소, 휴대전화 번호 등 간단한 인적사항만을 기재하도록 하고, 지원자 전원에게 다음 달 초 온라인 코딩테스트에 참가할 수 있는 기회를 부여했다. 경력이 비교적 짧은 개발자들의 심리적 장벽을 낮춰 지원자의 풀을 넓히는 한편, 평가 과정에서도 개발 역량을 학력이나 경력보다 우선하겠다는 취지다.

토스는 당초 채용 예정 인원인 20명을 훌쩍 넘겨서라도 인재를 확보한다는 방침이다. 토스 관계자는 "정해진 인원 만을 채용하는 상대 평가가 아니기 때문에 코딩테스트와 면접 결과 우수한 지원자가 많다면 제한 없이 채용하겠다"고 밝혔다.

코딩테스트 통과자에 한해 이력서와 포트폴리오 등 면접에 필요한 서류를 제출 받고, 1, 2차 면접 등의 절차를 거쳐 최종 합격자를 선발한다. 오는 9월 입사 예정이다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr