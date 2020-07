금호타이어, '컴프야2020'와 경품 이벤트 진행

[아시아경제 성기호 기자] 금호타이어가 국내 대표적인 모바일 야구게임 ‘컴투스프로야구2020’(이하 컴프야2020)과 제휴를 맺고 이벤트를 실시한다고 23일 밝혔다.

금호타이어는 컴투스와의 이번 제휴를 통해 ‘컴프야2020’ 게임유저 약 700만명을 대상으로 22일부터 약 3개월 간 풍성한 경품을 제공할 계획이다.

첫번째, 금호타이어가 기획한 ‘매일매일 레이싱 이벤트’를 통해 게임유저가 일일미션(mission)을 달성하여 이벤트 경품티켓을 획득하면 승용 프리미엄 타이어 교환권 및 할인권 경품에 응모할 수 있다. 미션 달성 시 다양한 게임 아이템 획득은 물론 타이어 외에 선호 구단의 선수 사인볼도 응모 가능하며 해당 이벤트는 22일부터 다음달 16일까지 진행된다. 여기에 더해 이벤트 누적 응모횟수에 따라 최고 인기 아이템을 보상으로 추가 제공한다.

두번째 이벤트로는 ‘프로와 프로가 만났다!’ 가 준비되어 있다. 금호타이어의 타이어 특화유통점인 타이어프로(Tire Pro) 및 행사 대리점에서 금호타이어를 구매한 뒤 매장에서 컴투스 게임쿠폰 등록을 요청하면 게임 아이템인 구단선택팩 및 아이템 럭키박스를 모바일로 증정(게임 계정으로 지급)받게 된다. 해당 이벤트는 오는 10월 31일까지 거의 프로야구 시즌과 맞물려 진행된다.

그 밖에도 타이어프로를 방문하여 방문 인증샷을 ‘ 컴프야2020’ 네이버 공식카페의 이벤트 게시판 공지에 댓글로 응모하면 최고급 선수를 획득할 수 있는 게임 아이템을 지급하는 ‘찍Go 받Go 이벤트’도 이달 30일까지 일주일동안 실시한다.

금호타이어 관계자는 “금호타이어는 모바일 게임 사용자 구성이 3040 세대가 가장 높다는 점에서 컴투스와 타겟 고객층이 맞닿아 있는 점에 착안해 이번 이벤트를 마련하게 되었다”며 “금호타이어는 이외에도 올해 창립 60주년을 맞아 다양한 프로모션을 진행하고 있으니 고객들도 적극적으로 참가하길 바란다”고 말했다.

