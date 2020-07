쿠팡, 배송인력 1만명 돌파…쿠팡맨에서 이제 '쿠친'으로

배송직원 6년만에 200배 늘어

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡의 배송직원이 1만 명을 돌파했다. 쿠팡은 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따라 취업자 수가 줄어드는 상황에서도 꾸준히 배송직원을 채용해 지난해 말 기준 5000여명에서 7개월 만에 2배 늘었다고 23일 밝혔다.

쿠팡은 2014년 쿠팡 배송직원 50명을 고용해 로켓배송(익일배송) 서비스를 선보였다. 쿠팡이 직고용한 배송인력 수는 2014년 50명에서 2020년 현재 1만명을 넘어 200배 증가했다. 1만 번째 쿠팡 배송직원은 여성인 김단아씨다. 고명주 쿠팡 인사부분 대표는 22일 인천4캠프를 방문해 김씨를 환영하는 행사를 가졌다. 쿠팡에는150여명의 여성 배송인력이 활약하고 있다. 쿠팡은 이번 행사를 계기로 배송 인력의 이름을 '쿠팡맨'에서 '쿠팡친구(쿠친)'로 변경하기로 했다.

고 대표는 "쿠팡은 안전하고 안정적인 일자리를 만들기 위해 노력하고 있다"며 "코로나19로 물량이 늘었지만 주5일, 52시간제, 연 15일 연차 등 지입제를 기반으로 하는 다른 화물운송에서는 실현하기 어려운 제도를 시행하고 있다"고 설명했다.

한편 쿠팡은 배송직원을 지속적으로 채용함과 동시에 IT기술에 대한 투자로 쿠팡 배송직원들에게 최적의 경로를 제공해 업무효율을 높이고 있다. 또한 신입 쿠팡 배송직원을 위해 초기 물량을 일반 배송직원보다 적게 배정하고 멘토가 동승하는 등 적응을 지원하고 있다.

쿠팡은 배송인력의 건강을 위해 자율적으로 실시해오던 휴게시간을 4시간 일하고 나면 1시간 의무적으로 쉬게 하는 '휴게시간 의무 제도'로 만들어 7월부터 시작했다. 지난 3월부터 모든 쿠팡 배송직원을 대상으로 원격 건강상담 서비스를 제공하고 전문 의료 인력도 주기적으로 순회에 나서고 있다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr