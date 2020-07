홍남기 "코로나19 진정시 3분기 상당 부분 반등"

[아시아경제 이광호 기자]홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 23일 올해 2분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 전분기 대비 -3.3%를 기록한 것과 관련 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 충격이 본격 반영된 것으로, 2분기 GDP가 예상보다 더 낮아진 원인은 내수 반등에도 불구하고 대외부문 충격이 예상보다 큰 데 기인한다"고 말했다.

홍 부총리는 이날 정부서울청사에서 열린 비상경제 중앙대책본부(경제 중대본) 회의 겸 제1차 한국판 뉴딜 관계장관회의에서 "정부는 하반기 경제정책방향(하경정) 당시 올해 +0.1% 성장을 목표로 하면서 2분기는 -2%대 중후반 수준을 예상했으나 실적이 이를 하회했다"며 이같이 밝혔다.

홍 부총리는 "수출 측면에서 글로벌 팬데믹 확산세가 이어지면서 극심한 세계경제 침체로 인한 영향이 예상보다 깊게 나타났다"며 "전례 없는 세계경제 셧다운은 일반적인국내 생산품의 통관수출 감소를 넘어 베트남·인도 등 해외 생산기지의 가동 중단을초래하며 소위 '무통관수출' 경로를 통해 수출 충격이 더 가중됐다"고 설명했다.

다만 내수와 관련해선 "서비스 소비가 아직 충분히 회복되지 않았지만, 긴급재난지원금·승용차 개별소비세 인하 등 정책효과, 경제활동 재개 등에 힘입어 재화 소비를 중심으로 플러스로 전환했다"고 언급했다.

