삼광글라스 글라스락, ‘리노베라’와 콜라보 기획전

[아시아경제 문혜원 기자] 삼광글라스의 글라스락은 친환경 세정제 ‘리노베라’와 협업해 공식몰에서 컬래버레이션 기획전을 진행한다고 23일 밝혔다.

이는 위생 관리에 대한 중요성이 높아지는 여름철에 환경과 건강을 생각하는 글라스락과 모든 식재료의 자연 상태 회복을 추구하는 리노베라가 함께 선보이는 특별 구성 이벤트다.

글라스락 공식몰의 이벤트 페이지에서 ‘글라스락 김치맛지킴이 핸디&유리 누름돌 2P 세트’를 구매하면 친환경 과일세정제 ‘리노베라 칼슘파우더 30g(1.5X20ea)’을 무료로 증정한다. 이벤트는 이달 31일까지 진행된다.

글라스락 김치맛지킴이 핸디는 각종 김치류, 담금류 보관에 특화된 국내산 유리밀폐용기로, 산소투과율이 0인 유리 소재가 음식의 감칠맛을 보존해줘 제철 음식인 오이장아찌나 물김치 등의 보관이 쉽다. 글라스락만의 템퍼맥스 내열강화유리 소재로 만들어져 단단하고 열과 충격에 강하며, 뚜껑에 달린 핸디 손잡이로 운반이 편리해 활용도가 높다.

함께 구성된 ‘글라스락 유리 누름돌’은 칼슘파우더를 사용해 채소, 과일을 세척할 때나 오이, 깻잎장아찌, 김치 등의 절임음식을 할 때 사용하는 담금용 유리 누름돌로, 오랜 시간 염도가 높은 음식에 담가둬도 부식이나 색 배임, 냄새 배임이 없어 위생적이다.

서연우 삼광글라스 마케팅팀장은 “글라스락은 유리밀폐용기 외에도 여러 가지 용도의 유리제품 라인을 갖추고 있어 필환경 브랜드들과 다양한 제품 협업이 가능하며, 이를 통해 보다 확장된 제품의 쓰임새와 혜택을 전달하고 있어 고객 호응이 높다”고 말했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr