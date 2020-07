홈플러스, 하늘길 대신 랜선 미식기행 제안

[아시아경제 차민영 기자] 홈플러스 온라인몰은 다음달 5일까지 2주간 ‘랜선 맛캉스’ 기획전을 열고 세계 각국의 대표 음식을 선보인다고 23일 밝혔다.

이번 행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 휴가철 해외여행을 떠나지 못하는 고객의 아쉬움을 ‘랜선 미식기행’으로 달랜다는 취지로 마련했다. 이 기간 홈플러스 온라인몰은 미국, 유럽, 베트남, 중국, 대만 등 인기 여행지의 대표 음식과 식재료, 디저트 300여종을 준비했다.

미국을 대표하는 식품으로는 아스파라거스와 함께 구성된 뉴욕 스테이크를 온라인몰에서만 1000원 추가 할인해 6990원에 내놓고, 몽블랑제 플레인 베이글, 쟌슨빌 스모크 브랏 소시지, 냉동감자 슈스트링도 할인 판매한다.

유럽 직수입 치즈, 버터 등도 저렴하게 마련했다. 시그니처 콰트로치즈 로제스파게티, 몽블랑제 크로와상 냉동생지, 올포유 마카롱, 리스토란테 콰트로 치즈피자, 덴마크 알라크림치즈라이트 등이다.

베트남 쌀국수와 월남쌈도 만나볼 수 있다. 풀무원 베트남 쌀국수, 오뚜기 컵누들 베트남 쌀국수, 몬 월남쌈, 리얼타이 월남쌈 기획팩, 트룽 G7 블랙커피 등을 준비했다.

대만 여행의 아쉬움을 달래줄 망고빙수 재료와 버블티, 비스킷도 마련했다. 이룸 애플망고, 누가노가비스킷, 수신방펑리수, 헤이탕쩐주 흑당버블티, 3:15PM 오리지널 블랙티 등을 내놓는다.

중국 대표 음식과 식재료로는 오뚜기 이금기 훠궈 마라탕 소스, 마라순살닭강정, 풀무원 육즙듬뿍 만두를 판매한다.

송승선 홈플러스 모바일사업부문장은 “해외여행의 아쉬움을 조금이나마 달래고자 이번 행사를 마련했다”며 “앞으로도 홈플러스만의 글로벌소싱 네트워크를 바탕으로 고객들이 각국의 엄선된 식재료와 식품을 손쉽게 만나 볼 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

