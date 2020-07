경찰, 故 박원순 휴대전화 비밀번호 풀었다…디지털포렌식 착수(상보)

[아시아경제 이관주 기자] 경찰이 고(故) 박원순 전 서울시장의 유류품인 휴대전화의 비밀번호를 풀어내고 디지털포렌식 작업에 착수했다.

서울지방경찰청은 22일 고 박 전 시장 유족 대리인과 서울시 측의 참여 하에 휴대전화 비밀번호 잠금을 해제하고 디지털포렌식 작업을 진행 중이라고 밝혔다.

이 휴대전화는 고 박 전 시장이 업무용으로 사용하던 휴대전화로, 기종은 아이폰XS이다. 경찰은 앞서 10일 고 박 전 시장이 숨진 채 발견된 서울 북악산 성곽길 인근에서 휴대전화를 찾아 압수했다.

이후 17일 서울 성북경찰서로부터 휴대전화를 넘겨받은 서울청은 5일 만에 휴대전화 잠금을 해제하는 데 성공했다. 이 휴대전화에는 고 박 전 시장의 사인을 규명할 정황들이 담겨 있을 것으로 관측된다.

다만 디지털포렌식은 사망 경위를 밝히는 데 제한적으로 이뤄질 수밖에 없다. 성추행 방조 의혹이나 피소 사실 유출 등과 관련해 휴대전화를 확인하려면 추가 영장이 필요한 상황이다.

경찰 관계자는 "휴대폰 비밀번호를 풀어 포렌식 절차를 진행 중"이라며 "분석이 마무리되는 대로 선별 절차 등을 거쳐 자료를 확보하고 계속 수사를 진행할 것"이라고 말했다.

