[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남 김해시는 경남시장·군수협의회 민선7기 하반기 회장에 허성곤 김해시장이 선출됐다고 22일 밝혔다.

이날 경남시장군수협의회는 산청 동의보감촌에서 제82차 정기회를 갖고 임원진을 선출했다. 협의회 회장으로 선출된 허 시장은 2년간 활동하게 되며 전국시장·군수ㆍ구청장협의회 지역공동회장 역할도 겸하게 된다.

허성곤 시장은 "경상남도 시장군수님의 목소리를 전국시장군수협의회에 잘 전달할 수 있도록 봉사하는 마음으로 임하겠다"고 소감을 전했다.

경상남도 시장·군수협의회는 시·군 상호간 협력증진과 지방자치단체의 건전한 발전을 위해 18명의 시장·군수로 구성돼 있다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr