[아시아경제 이관주 기자] 명성티엔에스 명성티엔에스 257370 | 코스닥 증권정보 현재가 15,700 전일대비 50 등락률 +0.32% 거래량 149,652 전일가 15,650 2020.07.22 15:30 장마감 close 는 안동준 대표이사에서 안동준, 김준규 각자 대표이사로 변경했다고 22일 공시했다.

