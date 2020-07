[아시아경제 이관주 기자] 상지카일룸 상지카일룸 042940 | 코스닥 증권정보 현재가 1,490 전일대비 50 등락률 -3.25% 거래량 836,127 전일가 1,540 2020.07.22 15:30 장마감 close 은 종속회사 에이스바이오메드에 90억원 단기대여를 결정했다고 22일 공시했다. 이는 자기자본 대비 15.05%에 해당한다.

회사 측은 "종속회사인 에이스바이오메드의 타법인(주식회사 에이치디메디스) 인수 재원 일부 단기대여"라고 설명했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr