서울시, "국가인원위 조사에 적극 협조할 것" … '합동조사단' 구성 포기(상보)

피해자 지원단체 2차 기자회견에 대한 시 입장 밝혀

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 고(故) 박원순 전 서울시장의 직원 성희롱 의혹과 관련한 진상규명을 위해 추진했던 '합동조사단' 구성을 사실상 포기했다. 대신 피해자 측이 국가인권위원회에 의뢰해 진상 조사가 이뤄질 경우 적극 협조하기로 했다.

황인식 서울시 대변인은 22일 오후 긴급브리핑을 갖고 피해자를 돕고 있는 한국성폭력상담소·한국여성의전화가 이날 오전 진행한 기자회견에 대해 이같은 입장을 내놨다.

황 대변인은 "오늘 피해자 지원단체가 서울시 진상규명 조사단 불참 의사를 밝힘에 따라 합동조사단 구성은 현실적으로 어려운 상황이 됐다"며 "서울시는 피해자 지원 단체의 진상규명 조사단 참여 거부에 유감을 표한다"고 말했다.

이어 "피해자가 국가인권위원회 진정을 통해 조사를 의뢰할 경우 조사에 적극 협조하겠다"며 "현재 진행중인 방조·묵인, 피소사실 유출 등과 관련한 경찰, 검찰 수사에도 성실하게 임하겠다"고 강조했다.

앞서 서울시는 13일 피해자 지원 단체가 사건의 진실 규명을 위한 조사단 구성을 요구하자 15일 외부전문가가 참여하는 합동조사단을 구성하겠다고 발표했다. 이후 직접 방문하거나 4차에 걸친 공문 발송 등을 통해 피해자 보호 단체에 지속적으로 합동조사단 참여를 요청했지만 만남이 성사되지도 못했고 답변을 받지도 못한 것으로 전해졌다.

황 대변인은 "서울시는 하루 빨리 적극적 조사와 진실 규명이 이뤄지길 희망한다"며 "그것이 지금의 사회적 논란을 종식시키고, 서울시 직원이기도 한 피해자의 인권을 보호하고 일상 복귀를 지원하는 길이기도 하다"고 설명했다.

피해자가 일상으로 복귀하고 공직생활을 지속하기 위해 필요한 사항은 언제라도 요청할 경우 적극 검토해 지원한다는 방침이다.

황 대변인은 "서울시는 지금 사태에 책임 있는 주체로서 조사, 수사 모든 과정에 적극 협조하겠다"며 "성차별·성희롱적 조직문화를 개선하는 자체적인 노력도 병행하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr