LG상사, 2Q 영업익 302억원…"트레이딩 물량 감소·석탄 시황 하락"

[아시아경제 우수연 기자]LG상사는 트레이딩 물량 감소와 석탄 시황 하락 등의 영향으로 올해 2분기 영업이익이 302억원으로 전년대비 40% 가량 급감했다고 22일 밝혔다.

이날 LG상사는 올해 2분기 연결재무제표 기준 매출액이 2조3073억원, 영업이익 302억원을 기록했다고 공시했다. 전년 대비 기준으로 매출은 11.8%, 영업이익은 40.3% 감소한 수치다.

LG상사 관계자는 "팜 사업 등 기존 사업의 경쟁력 강화와 동시에 자산 효율화 및 건전성 제고를 지속 추진하고, 새로운 성장 동력 확보를 위한 신규 사업 진출을 적극 추진하겠다"고 강조했다.

신사업 확대는 지속하면서도 기존의 물류 사업은 글로벌 고객을 적극 유치하고, W&D(보관 및 배송) 사업 운영 효율화를 통해 수익성을 지속적으로 확보하겠다는 계획이다.

최근 LG상사는 상사의 본원적 기능인 유통 및 트레이딩의 역할과 비중을 지속적으로 늘리면서도 정보통신기술(ICT) 솔루션 사업 등 신규 사업 개발을 적극 검토하고 있다. 최근에는 보건 및 위생 분야 헬스케어 사업에 진출 함은 물론 스타트업 투자, 중소벤처기업과 상생협력을 통해 미래 유망 분야로 사업 확대를 꾀하고 있다.

