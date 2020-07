부산銀-영화의전당, '영상·문화공연 활성화' 업무 협약

썸뱅크 통해 영화·문화공연 예매 서비스 실시



[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] BNK부산은행은 영화의전당 시네라운지에서 영화의전당 및 문화·공연 매니지먼트 전문회사 클립서비스와 '부산 영상·문화공연 활성화 업무 협약'을 체결했다고 22일 밝혔다.

이번 협약을 통해 부산은행과 클립서비스는 영화의전당 콘텐츠에 대한 모바일 예매·결제 서비스 제공과 홍보를 지원키로 했다.

영화의 전당은 우수한 영화제와 영화, 문화 공연의 기획 및 유치를 통해 썸뱅크 고객에게 다양한 문화 예술 향유 기회를 제공할 계획이다.

이에 따라 올해 8월부터는 썸뱅크를 통해 영화의전당에서 상영되는 영화, 뮤지컬, 연극, 전시 행사 등 다양한 영화 및 문화·공연 티켓을 편리하게 예매할 수 있다. '썸뱅크'를 통한 티켓 예매는 썸뱅크 앱을 설치 후 회원가입만 하면 이용할 수 있다.

부산은행 박일용 D-IT 그룹장은 "향후 썸뱅크를 통해 문화공연, 영화뿐만 아니라 스포츠, 레저, 클래스, 등 다양한 문화생활 서비스 콘텐츠를 제공해 고객의 일상과 금융이 함께하는 '생활 금융 플랫폼' 서비스를 더욱더 확대해 나가겠다"라고 전했다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr