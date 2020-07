속보[아시아경제 김수완 기자] 22일 열린 국회의 '철인3종경기 선수 가혹행위 및 체육 분야 인권침해에 대한 청문회'에서 김규봉 경주시청 감독의 가혹행위 정황이 추가로 드러났다.

이 자리에는 故 최숙현 선수 사건의 가해자 중 한 명인 김도환이 증인으로 출석했다.

임오경 더불어민주당의원은 경주시청 철인 3종 경기 선수들의 자체조사 진술서를 토대로 김규봉 전 감독의 폭행 여부를 질의했다.

김도환은 "상습 폭행이 있었냐"는 질문에 "맞다"고 답했다. 이어 "하루도 안 맞은 적이 없었다. 계속 도망가고 싶다는 말을 했나"라는 물음에 "그렇다"고 했다.

