故 박원순 피소 전 검찰도 알았다…"경찰 신고 전 중앙지검 부장에 알려"(종합)

[아시아경제 이정윤 기자, 송승윤 기자] 고(故) 박원순 전 서울시장을 강제 추행 혐의로 고소한 피해자 측이 경찰에 고소장을 접수하기 전 서울중앙지검 여성아동조사부장에게 면담을 요청하고, 박 전 시장의 피소 사실을 알렸다고 밝혔다.

고 박 전 시장 피해자의 법률대리인인 김재련 변호사는 22일 오전 서울 모처에서 진행된 2차 기자회견에서 "7월7일 고소장이 완료된 상태에서 중앙지검 여성아동조사부 부장님께 연락을 해 면담을 요청했다"면서 "피고소인이 누군지 확인해야 면담을 검토할 수 있다고 해서 피고소인에 대해 말씀을 드렸다"고 말했다.

피해자 측은 이달 8일 서울지방경찰청에 고 박 전 시장을 강제추행 등의 혐의로 고소장을 접수했고, 고 박 전 시장은 이튿날 오전 공관을 나간 뒤 연락이 끊겼고, 이날 자정께 북악산 숙정문 인근 숲에서 스스로 목숨을 끊은채 발견됐다. 이 때문에 고 박 전 시장이 피소 사실을 미리 알고 극단적인 선택을 한 것이 아니냐는 '피소 유출' 의혹이 제기됐다.

일각에선 경찰이 청와대 국정상황실에 보고하는 과정에서 고 박 전 시장 측에 전달되거나 피해자를 돕고 있는 시민단체에서 유출됐다는 이야기도 돌았다.

김 변호사는 "(중앙지검 여성아동조사부장과) 7월8일 피해자를 만나서 면담할 예정었지만, (검찰에) 고소장을 접수하는 것은 적절치 않다고 해서 서울청 수사팀장에게 전화로 문의하고 고소장을 제출했다"고 설명했다. 그는 "당초 위력 추행 사건에 대해서 형사 고소는 피고소인 사망해 조사 자체가 진행이 불가능해 절차적으로 '공소권 없음'이라고 하지만, 행위를 한 사람은 처벌을 못하는 것이지만, 방조한 사람이 현존하면 수사해서 혐의 밝혀지면 법적으로 처벌하는 것은 가능할거라고 생각한다"면서 수사를 촉구했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr