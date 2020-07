상반기 중소기업 수출 466억 달러…전년 比 6% 감소

K-방역제품, 비대면 유망품목은 큰 폭으로 증가세

[아시아경제 김희윤 기자] 올해 상반기 중소기업 수출이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 지난해 같은 기간보다 줄어든 것으로 나타났다.

중소벤처기업부가 22일 발표한 ‘2020년도 상반기 및 2분기 중소기업 수출 동향’에 따르면 상반기 기준 중소기업 수출액은 466억 달러로, 전년 동기대비 6.2% 감소한 것으로 집계됐다.

2분기 중소기업 수출은 전년 동기대비 13.4% 감소한 225억 달러를 기록했다. 두 자릿수 감소를 보인 4~5월에 비해 6월에는 감소폭을 한 자릿수(1.9%)로 대폭 줄었다.

중기부는 미국?중국 등 주요 시장의 경기 및 소비 회복에 따라 중소기업 주력 수출품목인 반도체제조용장비, 화장품 등의 6월 수출 개선이 수출증감에 영향을 미친 것으로 해석했다.

한편 코로나19 여파로 방역제품과 비대면 유망품목은 큰 폭의 수출 증가세를 보였다. 의료용 방진복?라텍스 장갑?손소독제 해외수요 급증에 따른 상반기 중소기업 수출은 11.8억 달러로 지난해 같은 기간 대비 350.1% 증가했다.

특히 진단키트는 수출액이 1,130% 증가한 5.2억 달러를 기록했고 수출국가는 149개국으로 작년 대비 20.2% 증가했다.

비대면 유망품목 수출도 작년보다 늘었다. 28.3억 달러 수출로 작년 2분기 대비 35.2% 증가했다.

강성천 중기부 차관은 “코로나19에 따른 글로벌 침체 속 당분간 중소기업의 어려움이 전망되지만 최대 수출국인 미국과 중국의 여건 개선이 중소기업 수출에 긍정적으로 작용할 것”이라며 “K 방역제품에 대한 수출지원과 함께 비대면?온라인 방식의 수출저변 확대를 적극 추진하겠다”고 말했다.

