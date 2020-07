우리자산신탁, 디지털부동산 간접투자 서비스 구축 박차

[아시아경제 김효진 기자] 우리자산신탁은 지난 21일 스타트업 '펀드블록글로벌'과 디지털부동산 간접투자 서비스 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.

편드블록글로벌은 대체투자 분야에 대한 전문성을 바탕으로 상업용 부동산을 온라인상에서 유동화시키는 플랫폼을 보유한 업체로, 우리금융그룹이 육성중인 '디노랩(Digital Innovation Lab)' 프로그램에 선정된 기업이다.

우리자산신탁이 부동산 신탁계약을 기초로 한 수익증권을 펀드블록글로벌의 블록체인 기술에 기반한 플랫폼에서 디지털증권으로 공모 발행하면, 일반투자자들은 시간ㆍ장소ㆍ금액의 제약없이 손쉽게 거래할 수 있는 혁신금융 서비스를 구축한다는 계획이다.

우리자산신탁은 특히 이번 사업에서 디지털증권의 기초자산인 부동산을 수탁ㆍ운영하고, 우량한 부동산 투자물건 공급 및 금융 구조화 지원은 물론, 디지털증권 매매 내용을 분산원장에 안전하게 기록하는 블록체인 플랫폼에 공동 참여하게 된다.

이창재 우리자산신탁 대표는 "이번 사업을 통해 일반 금융소비자에게도 공평한 부동산 투자 기회를 제공하고, 시중 부동자금이 경제효과가 큰 방향으로 흡수될 수 있도록 할 것"이라며 "아울러 우리자산신탁의 DT(디지털 트랜스포메이션)를 위한 초석으로 삼아 디지털 뉴딜을 선도하는 부동산신탁사가 될 것"이라고 말했다.

우리금융그룹은 지난 6월 '포스트 코로나'에 대비한 비대면 및 혁신 기술 보유 스타트업 15개 기업을 선발하고 디노랩 통합센터에 입주시켜 우리은행 등 자회사 및 그룹 사내벤처팀과의 협업을 통한 시너지를 창출해 나가고 있다.

