수소화물차·탈황장치…현대글로비스, 지속가능경영보고서 발간

지속가능 경영 위한 3대 방침 및 6대 중장기 과제 수립

[아시아경제 유제훈 기자] 현대글로비스는 지속가능경영 성과와 미래 비전을 담은 '2020 지속가능경영 보고서'를 발간했다고 22일 밝혔다. 지속가능경영이란 다양한 이해관계자와의 균형있는 성장으로 기업가치와 경쟁력을 높여 지속적인 성장을 추구하는 경영활동을 뜻한다.

현대글로비스는 이번 보고서를 통해 ▲신뢰와 나눔의 미래가치 창출 ▲지속가능한 가치사슬(Value chain) 구축 ▲사람을 우선하는 일터 조성을 3대 방침으로 정하고 이를 이행하기 위한 6가지 중장기 과제를 선정해 오는 2025년까지 실행키로 했다.

특히 올해는 중장기 실행 과제 중 물류기업의 특성을 살린 환경경영 성과가 보고서에 중점적으로 실렸다. 물류사업부문에선 수소화물차 도입·운영, 친환경 냉장전기차 배송 서비스, 전기 상용차 충전 인프라 구축 등이, 해운 분야에선 선박의 황산화물(SOx) 저감을 위한 스크러버(탈황장치) 및 육상전원공급설비 구축 등이 대표적이다.

아울러 현대글로비스는 점점 중요성이 커지고 있는 ESG를 바탕으로 지속가능경영 성과를 분석해 보고서에 포함시켰다. ESG는 환경(Environment)·사회(Social)·지배구조(Governance)의 약자로 기업에 대한 투자·거래·신용평가 등에 활용되는 비재무적 요소다.

이밖에도 보고서에 '인권경영'의 의지도 담겼다. 실제 현대글로비스는 임직원의 인권을 보호하기 위한 인권정책을 제정했으며, 심리상담 서비스와 고충처리 채널을 운영한다.

현대글로비스 관계자는 "고객·주주·지역사회 등 이해관계자의 신뢰를 얻을 수 있도록 사회적 책임을 다해 미래를 위한 도약의 기반을 다지겠다"고 밝혔다.

