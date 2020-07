신라대, 현실적인 주제로 소규모 집단상담 인기 ↑

부자되는 습관배우기 등 학생이 선호하는 주제 선정

자아성장, 사회적응력, 대학생활만족감 키우기

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부자가 되려면 어떤 습관을 가져야 할까? 신라대가 대학혁신 지원사업으로 추진 중인 소규모 집단상담 프로그램이 현실적인 주제를 담고 있어 인기를 끌고 있다.

22일 신라대에 따르면 학생상담센터가 재학생을 대상으로 ‘부자되는 습관배우기’라는 주제로 소규모 집단상담 프로그램을 운영하고 있다. 이 프로그램은 재학생에게 금융지식과 자산관리 등 기본적인 경제교육을 통해 건전한 자산관리에 필요한 역량을 키우기 위해 마련됐다.

학생상담센터는 이번 집단상담 프로그램이 소통, 학습, 나눔 등 사회에 진출했을 때 필요한 여러 적응력을 키우는 데도 도움이 되도록 진행하고 있다고 밝혔다.

학생상담센터는 6월부터 현재까지 33명의 학생을 5개 반으로 나눠 반별로 2주간 총 2회에 걸쳐 도서관 스터디룸, 학생상담센터 상담실 등에서 프로그램을 진행해왔다.

학생상담센터 소속 전문상담원이 강사로 참여해 부자되는 습관 형성과 대인관계 능력과 자기 주도적 진로설계 능력을 향상시킬 수 있는 맞춤형 상담을 병행했다.

프로그램에 참여한 한 학생은 “코로나19로 대면 프로그램이 줄어 아쉬웠는데 대학이 흥미로운 주제로 안전하게 소규모 프로그램을 진행해 좋았다”고 말했다.

“학생 눈높이에 맞춘 친절한 설명과 타 학생과의 경험 공유를 통해 보다 실제적이고 유용한 정보를 얻을 수 있었다”고 덧붙였다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr