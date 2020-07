웰컴저축銀 "웰컴디지털뱅크에서 1만원 쓰면 5000원 쏩니다"

이벤트 기간 중 QR결제 이용하는 고객에게 5000원 캐시백

[아시아경제 김민영 기자]웰컴저축은행이 웰컴디지털뱅크(웰뱅)를 통해 시작한 QR결제 서비스 출시를 기념해 자사 고객 누구나 5000원을 지급하는 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔다.

이번 누구나 5000원을 지급하는 이벤트는 이날부터 8월31일까지 웰뱅 QR결제를 이용해 3회 이상, 총 합계금액 1만원 이상 사용한 고객에게 지급된다. 예를 들어 이벤트 기간 동안 웰뱅 QR결제를 이용해 10회에 걸쳐 1000원짜리 물건을 구입하면 자동으로 누구나 5000원을캐시백하는 이벤트에 응모가 되는 것이다. 5000원은 이벤트가 종료되고 7일 후 고객의 웰컴저축은행 자유입출금 계좌로 지급된다.

웰컴저축은행의 모바일뱅킹 플랫폼 웰뱅을 통해 이용 가능한 QR결제 서비스는 편의점, 커피전문점, 면세점, 놀이공원 등 다양한 곳에서 이용 가능하다. 지문 및 페이스아이디(FACE ID)와 같이 생체 인증으로도 손쉽게 결제 가능하기 때문에 편의성도 크게 향상됐다.

QR결제 이용 실적은 체크카드 이용 실적과 동일하게 적용된다. 적금상품 우대금리,이용 실적에 따른 무제한 캐시백, 연말 정산 세액 공제 혜택도 동일 적용이다.

