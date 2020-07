'스타트업 아우토반 코리아'…내달 최종 5팀 선정

중소벤처기업부·메르세데스-벤츠코리아 공동 협력



[아시아경제 김대섭 기자] 중소벤처기업부는 메르세데스-벤츠코리아와 '스타트업 아우토반 코리아'를 공동 개최한다고 22일 밝혔다.

스타트업 아우토반은 독일 다임러그룹이 미래형 자동차 분야 유망 스타트업을 발굴하고 지원하기 위해 만든 스타트업 육성 플랫폼이다. 독일에서 2016년에 시작된 이래 미국, 중국, 인도 등 6개국에서 개최됐다. 우리나라는 전 세계 7번째로 개최하는 국가가 됐다.

이번에 개최되는 스타트업 아우토반 코리아는 박영선 중기부 장관과 마티아스 루어스 메르세데스-벤츠 승용부문 해외지역 총괄사장이 지난해 10월 만남을 갖고 논의한 뒤 이뤄졌다. 자율주행자동차, 전기차 등 모빌리티 분야의 혁신이 가속화됨에 따라 성장 가능성이 높은 국내 스타트업을 초기에 발굴해 글로벌 기업과의 협력을 통한 글로벌 진출 기회를 제공하기 위해 추진됐다.

스타트업 아우토반 참가팀에는 다임러 파트너사들과의 협업을 통해 보유기술 고도화, 시제품 개발 및 보완 등 신규 비즈니스 도입에 앞서 사전 검증할 수 있는 기회가 제공된다.

신청기업을 대상으로 심층 분석과 인터뷰를 거쳐 내달 말 최종 5팀을 선정할 계획이다. 선정된 팀은 올해 11월까지 교육과 밀착 멘토링으로 협업 전략을 구체화하는 '100일 프로그램'을 다임러 파트너사와 공동 수행하게 된다.

이후 올 12월 중에 개최되는 '엑스포 데이'에 100일간의 성과를 발표한다. 새로운 프로젝트로서 다임러 사업전략에 부합하는 기업으로 인정되면 독일 본사에서 글로벌 벤처캐피털과 파트너사 등을 대상으로 피칭(프로젝트 설명, 투자 유치)할 기회도 갖게 된다.

이번 프로그램에 참가를 희망하는 기업은 23일부터 내달 14일 오후 5시까지 스타트업 아우토반 코리아 홈페이지를 통해 접수하면 된다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr