삼정KPMG-신한은행, 해외투자 기업 지원 업무협약 체결

[아시아경제 이민지 기자] 삼정KPMG(회장 김교태)와 신한은행(은행장 진옥동)은 21일 역삼동 삼정KPMG 본사에서 외국인직접투자(외투)와 해외직접투자(해투) 기업에 대한 경쟁력 강화 서비스 지원을 골자로 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.

삼정KPMG와 신한은행은 협약에 따라 ▲외투?해투 기업 유치 ▲금융 및 회계?세무?컨설팅 서비스 지원 ▲크로스보더 인수합병(M&A) 투자기회 발굴 ▲글로벌 네트워크를 활용한 국내외 투자 지원 등에 대해 상호 협력하게 됐다.

삼정KPMG는 147개국 21만9000명의 전문가로 구성된 글로벌 네트워크와 연계해 회계감사, 세무, 재무자문, 컨설팅 서비스를 제공하고 있다. 신한은행은 올해 국내 기업의 해외진출과 관련한 아웃바운드 투자 마케팅을 전담하는 해외투자마케팅팀을 신설했다. 20개국 153개의 글로벌 네트워크를 활용해 해외 진출 및 설립 단계부터 현지 사업운영, 청산 단계에 이르기까지 필요한 해투 신고업무 등 서비스를 지원하고 있다.

삼정KPMG 재무자문부문 구승회대표는 “코로나19 확산과 미·중 무역분쟁 심화 등 국제적 이슈로 생산기지를 이전하거나 다양한 투자처를 모색하려는 움직임이 나타나고 있다”며 “글로벌 시장 및 전문 산업의 비즈니스에 대한 치밀한 분석 역량을 토대로 신한은행과 함께 국내외 투자 기회창출 및 지원 협력에 나서겠다”고 밝혔다.

최동욱 신한은행 대기업외환그룹 부행장은 “해외 진출을 희망하는 기업들에게 종합적인 솔루션을 제공하고, 외국인의 투자유치를 활성화 하는 좋은 기회가 될 것으로 기대한다” 고 말했다.

