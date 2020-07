서울시-민주당, 올해 첫 '예산·정책협의회' … 코로나19 극복 협력

감염병 관련 지자체장 정보요청권 강화·급성호흡기발열클리닉 유치 등 지지 요청

[아시아경제 조인경 기자] 서울시는 22일 오전 10시30분 여의도 국회 더불어민주당 당대표 회의실에서 올해 첫 서울시-더불어민주당 예산·정책협의회가 열린다고 밝혔다.

1시간 30분간 진행될 이 회의에는 서울시 측에서 시장 권한대행인 서정협 행정1부시장과 김학진 행정2부시장, 김우영 정무부시장, 조인동 기획조정실장이 참석한다. 민주당 측에서는 이해찬 당대표, 김태년 원내대표, 박광온 최고위원, 김두관 참좋은지방정부위원장, 조정식 정책위의장, 윤후덕 기재위원장, 정성호 예결위원장, 박홍근 예결위 간사, 허윤정 대변인, 서울시당 안규백 위원장 등 핵심 당직자 10여명이 나온다.

더불어민주당은 6일 부산·울산·경남을 시작으로 전국 광역시·도를 대상으로 중앙당 차원에서 당대표를 중심으로 예산정책협의회를 열고 있다.

이날 협의회는 서울시가 주요현안 및 건의사항을 보고한 후 이해찬 당대표 주재로 참여 의원과 서정협 시장권한대행이 토론하는 순서로 진행된다.

서울시는 우선 안전·복지·환경 등 시민의 삶과 직결되는 사업에 대한 국비 지원과 국회 협조가 긴요한 주요 핵심사업에 대한 실효성 있는 지원을 요청할 예정이다.

갑작스러운 시장 궐위 상황에서도 코로나19 확산 방지와 민생 보호에 빈틈이 없도록 ▲감염병 대응역량 강화 ▲소상공인 위기극복 지원 ▲포스트코로나 대응 혁신산업 클러스터 육성 같은 핵심 추진분야에 대한 국회와 정부의 관심과 협조를 구한다.

특히 감염병의 신속한 예방과 전파 차단을 위해 지자체장의 정보요청 권한을 강화하고, 코로나19 2차 유행에 대비해 선별진료소 기능이 가능한 '호흡기 전담 클리닉'을 서울에 다수 유치할 수 있도록 당 차원의 전폭적인 지지를 요청한다는 계획이다.

서울시가 국비지원을 요청한 사업에 대해 더불어민주당의 협조도 구한다. 주요 국비지원 요청 사업은 ▲도시철도 법정 무임승차 손실보전 ▲지하철 노후전동차 교체 ▲서울지하철 1~8호선 노후시설 재투자 ▲자율주행 모빌리티 사업 ▲전기차 보급 ▲수소차 구매 및 충전소 구축 ▲노후불량 하수관로 정비 ▲저상버스 도입 ▲지하역사 공기질 개선 ▲운행경유차 저공해 사업 ▲국공립 어린이집 인건비 ▲우리동네키움센터 운영 ▲기초연금 지급 ▲아동수당 ▲서울사랑상품권 할인 ▲119안심협력병원 운영 등이다.

서정협 서울시장 권한대행은 "대한민국 수도 서울이 민생현안을 해결하고 포스트코로나 표준도시 모델을 만들어갈 수 있도록 예산과 입법 과정에서 더불어민주당의 적극적인 협조를 기대한다"고 말했다.

