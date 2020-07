아워홈, 에어프라이어 전용 베이커리 3종 신제품 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 아워홈은 에어프라이어 전용 베이커리 신제품 3종을 출시한다고 22일 밝혔다.

신메뉴는 ▲홈카페 크로와상 ▲홈카페 시나몬롤 ▲홈카페 메이플피칸 등 3종이다. 모두 ‘냉동 생지' 제품으로 간편한 조리만으로도 전문 베이커리 못지 않은 빵을 즐길 수 있다. 냉동 생지는 성형 후 발효시킨 반죽을 급속 동결시켜 에어프라이어나 오븐을 이용해 굽는 과정만 거치면 완성되는 냉동 반죽을 뜻한다.

‘홈카페 크로와상’은 고소한 풍미가 느껴지는 오리지널 페스츄리다. 에어프라이어 조리만으로 결이 바삭하고 속은 촉촉한 크로와상을 즐길 수 있다. ‘홈카페 시나몬롤’은 바삭한 페스츄리 사이에 향긋한 시나몬과 달콤한 시럽이 더해져 진한 커피 한 잔과 잘 어울린다. ‘홈카페 메이플피칸’은 피칸의 고소함과 메이플 시럽의 달콤한 맛이 조화를 이룬다. 커피와 함께 브런치로 즐기거나 아이들 간식 등 다양하게 활용할 수 있다.

신제품 3종 모두 별도 해동 과정 없이 포장지만 제거해 에어프라이어 180도에서 약 15분간 조리하면 완성된다. 동일 조건으로 오븐 조리도 가능하다. 최대 9개월까지 냉동 보관이 가능하며, 개별 포장해 편리하게 이용할 수 있다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr