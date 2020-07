카카오IX, 카카오커머스와 '캐릭터 사업' 양도 논의

[아시아경제 부애리 기자] 카카오가 '라이언' 등 카카오를 상징하는 캐릭터사업을 전자상거래 전문 자회사인 카카오커머스에 맡기는 방안을 협의 중이다.

22일 카카오IX에 따르면 내달 초 이사회를 열어 이 같은 내용의 사업양도 안건을 논의한다.

현재 카카오IX가 맡은 카카오프렌즈 캐릭터·유통 부분을 카카오커머스에 양도하는 내용이다. 애초에는 두 회사가 합병하는 방안을 검토했지만 사업 부문을 조정하는 것으로 가닥이 잡히고 있다.

카카오커머스는 '카카오톡 선물하기', '카카오톡 스토어' 등 쇼핑 부문을 전담하는 카카오의 자회사다. 지난해 매출 2961억원, 영업이익 757억원을 올렸다. 카카오IX는 캐릭터 사업 등을 전담했던 회사로 지난해 매출 1450억원, 영업이익 132억원을 올렸다.

사업을 양도하면 카카오IX는 부동산 관련 사업을 전담할 것으로 보인다. 카카오IX는 조수용 공동대표가 운영하던 디자인·브랜딩 전문회사 'JOH'를 2018년 합병했다. JOH는 광화문 D타워·여의도 글래드호텔·인천 네스트호텔 등 건물 디자인을 맡았다.

카카오IX는 연수원 성격의 카카오 계열사 공동 공간을 마련하는 '포레스트 원 프로젝트'도 추진 중이다.

이와관련 카카오IX 관계자는 "논의 중인 것은 맞지만 확정된 바는 없다"고 밝혔다.

