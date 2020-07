[아시아경제 이현주 기자] 국립한국농수산대학교는 청년들의 창업을 지원하기 위해 전북권 내 주요 대학들과 업무 협약을 체결했다고 22일 밝혔다. 한농대와 협약을 맺은 대학은 전북대, 군산대, 전주대, 우석대, 원광대, 예수대, 전주비전대, 호원대 등 8개 대학이다. 한농대와 대학들은 청년 창업 교육 활성화를 위한 프로그램 정보를 서로 교환하고 다양한 프로그램을 개발하고 운영하는 등 상호 협력을 하기로 했다. 한농대는 올 9월 8개 대학과 전부 지역 대학생을 대상으로 창업 캠프도 개최할 예정이다.

