대출로 버틴 숙박·음식점…1분기 비은행대출 23%↑

[아시아경제 김은별 기자] 숙박과 음식점업의 경기가 올해 1분기에 역대 최대 폭으로 위축된 가운데 대출은 계속해서 늘고 있는 것으로 확인됐다.

22일 한국은행에 따르면 예금취급기관의 숙박ㆍ음식점업 대출 잔액은 64조7445억원으로, 1년 전보다 14.1% 급증했다. 전년동기대비로 따지면 2008년 통계 집계 이래 가장 큰 폭의 증가다.

이중 상호저축은행, 신용협동조합 등 비은행 예금취급기관의 숙박ㆍ음식점업 대출은 21조8475억원으로, 22.8% 증가했다. 올해 1분기 현재 숙박ㆍ음식점업 대출 중 이들 비은행에서 받는 대출의 비중은 33.7%로 역대 가장 컸다.

비은행 예금취급기관에서의 숙박ㆍ음식점업 대출 규모는 올해 1분기 기준 예금은행(42조8969억원)의 절반에 그치지만, 증가 속도는 2배에 이른다.

비은행 기관의 숙박ㆍ음식점업 대출은 2014년 3분기 이후 전년 동기 대비로 두 자릿수 증가율을 유지하고 있다. 2017년 3월 35.8%까지 증가율이 올랐다가 최근 20% 초반까지 떨어지긴 했지만, 1분기(22.8%)에는 2018년 1분기 이후 2년 만에 증가율이 가장 높았다.

비은행 대출만큼은 아니지만, 예금은행 대출 증가 속도도 올해 1분기에는 두드러졌다. 작년 1분기 대비 10.1% 증가했는데, 2016년 1분기(10.2%) 이후 4년 만에 두 자릿수 증가율이다.

대출로 연명하는 숙박·음식점 경기는 빠르게 얼어붙고 있다. 올해 1분기 숙박ㆍ음식점업의 서비스업 생산지수(경상지수)는 85.6(2015=100)으로, 2010년 1분기(84.7) 이후 10년 만에 가장 낮았다.

서비스업 생산지수는 매출액을 바탕으로 산출된다. 2015년 생산수준을 100으로 봤을 때 올해 1분기 생산은 2015년보다 뒷걸음질 쳤다는 의미로, 올해 1분기는 업황경기가 10년 만에 가장 나빴다는 뜻이다. 전년 동기 대비 15.5% 줄었는데, 이는 2000년 이 통계 작성 이후 가장 큰 폭의 하락이다.

