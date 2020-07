<장 마감 후 주요공시>

◆ 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 8,010 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,010 2020.07.21 00:00 장중(20분지연) close =상장적격심사 사유에 전 경영진 배임 추가

◆ 한국코퍼레이션 한국코퍼레이션 050540 | 코스닥 증권정보 현재가 282 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 282 2020.07.21 00:00 장중(20분지연) close ="전·현직 임직원 고발 접수, 일방적 주장 불과"

◆ 모바일리더 모바일리더 100030 | 코스닥 증권정보 현재가 16,900 전일대비 300 등락률 +1.81% 거래량 4,867 전일가 16,600 2020.07.21 15:30 장중(20분지연) close =2분기 영업익 7.9억…전년비 51.9% 감소

◆ 퓨쳐스트림네트웍스 퓨쳐스트림네트웍스 214270 | 코스닥 증권정보 현재가 1,120 전일대비 25 등락률 +2.28% 거래량 1,570,146 전일가 1,095 2020.07.21 15:30 장중(20분지연) close =종속사, 옐로디지털마케팅 흡수합병 결정

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr