美 법무부, 中 정부 지원 받은 해커 기소

10년간 수억 달러 피해 유발 주장

코로나19 백신 정보도 노려

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 법무부가 중국인 2명을 해킹 혐의로 기소했다. 이들이 중국 국가안전부(MSS)와 연계해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 개발 관련 정보를 비롯해 각종 기업정보를 10여년 훔쳤다는 혐의다.

21일(현지시간) 미 언론에 따르면 법무부는 중국인 리 샤오위와 둥자즈를 해킹 등 11개 혐의로 기소한 공소장을 공개했다.

이들은 첨단기술 및 제약, 게임 소프트웨어 개발 관련 기업을 대상으로 해킹활동을 했다. 미국과 중국, 홍콩 등지에서 활동하는 반체제 인사 및 인권활동가도 표적이 됐다. 무기 설계도 역시 대상이었다.

법무부는 공소장에서 이들이 10년넘게 해킹을 해왔으며 최근에는 코로나19 백신과 치료제, 검사기술과 관련된 연구를 하는 것으로 알려진 생명공학 기업의 네트워크 약점을 조사하기도 했다고 설명했다.

공소장은 이들이 해킹을 위해 MSS 직원에게서 지원을 받기도 했다고 적시했다. 워싱턴포스트는 해킹 피해규모가 수억달러에 달한다고 전했다.

이번 기소는 앞서 윌리엄 바 법무부 장관이 미국 기업의 중국 편향적 경영에 경고를 날린데 이어 법무부가 대중국 압박 조치에 본격적으로 나선 신호탄으로 해석된다.

존 디머스 미 법무부 국가안보담당 차관보는 "중국은 러시아와 이란, 북한을 따라 사이버 범죄자들에게 피난처를 제공하는 부끄러운 나라에 속하게 됐다"고 비판했다.

