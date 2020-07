두산중공업, CFO에 박상현 두산밥캣 부사장 선임…최형희 CFO는 사임

[아시아경제 이기민 기자] 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 7,150 전일대비 1,650 등락률 +30.00% 거래량 33,938,081 전일가 5,500 2020.07.21 15:30 장중(20분지연) close 이 21일 새로운 재무책임자(CFO)로 두산밥캣의 CFO인 박상현 부사장을 선임했다.

최형희 두산중공업 CFO 겸 대표이사 부사장이 사임하면서 박상현 부사장을 선임한 것이다. 다만 최 부사장은 대표이사직을 유지키로 했다.

이번 인사는 두산중공업의 재무구조 개선노력이 상당 부분 결실을 맺었고 분위기 전환이 필요하다는 판단에 따른 것으로 보인다.

최 대표는 채권단의 자금지원 후 자금 경색을 긴급하게 타개해야 하는 상황에서 해야 할 역할을 다했다며 사퇴 의사를 밝힌 것으로 알려졌다.

박상현 부사장은 그간 두산그룹, 두산인프라코어, 두산밥캣 등에서 CFO를 지낸 재무통이다. 연세대 경영학과를 나온 박상현 부사장은 미국 듀크대 경영전문대학원(MBA)를 거쳐 2004년 ㈜두산 전략기획본부 CFO팀 부장이 됐다. 향후 두산중공업의 재무구조를 개선하는 데 주력할 것으로 전망된다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr