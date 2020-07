韓銀 경제연구원이 꼽은 코로나 이후 논의점 3가지

[아시아경제 김은별 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 충격이 과거 위기와 다른 양상을 보이고 있는데다, 그 여파도 장기화하고 있어 이를 감안한 정책적 대응을 고민해야 한다는 지적이 나왔다.

한국은행 경제연구원은 21일 'BOK이슈노트 - 코로나19 관련 거시경제 주요 이슈에 대한 논의 및 시사점'에서 ▲통화·재정정책 추가·연장여부 ▲방역·경제정책간 조화방안 모색 ▲팬데믹(세계적 대유행) 종료 후 경제구조 변화에 대한 연구 등을 주요 포인트로 꼽았다.

코로나19에 대응해 한국을 비롯한 주요국들이 과감하고 다양한 조치들을 시행했는데, 아직 코로나19는 여전한 상황이라 정책적 논의가 필요하다는 것이다.

우선 통화·재정정책의 경우 대규모 유동성이 향후 인플레이션을 유발할 가능성이 제기됐었지만, 최근엔 인플레를 유발할 새로운 충격이 발생하지 않는 한 인플레를 과도하게 두려워 할 필요는 없다는 연구도 나오고 있다고 설명했다. 보고서는 "통화정책은 경기회복 촉진과 물가안정목표 달성에, 재정정책은 경기회복 촉진과 성장잠재력 제고에 중점을 둬야 하겠지만 불확실성이 높은 만큼 유동성 및 지급능력 관련 정책 추가, 연장 필요 여부도 계속 점검할 필요가 있다"고 전했다.

또 "방역정책과 경제정책은 상충관계가 아닌 상호보완적 특성을 갖는다는 사실을 고려해 조화방안을 모색해야 한다"고도 보고서는 덧붙였다.

중장기적 관점에서 팬데믹 종료 이후 국내외 경제환경·구조 변화에 대한 모니터링 및 연구를 강화함으로써 통화정책 여건 변화를 조기에 파악하고, 장기 성장잠재력을 확충하는 데에도 기여해야 한다고 강조했다.

글로벌밸류체인(GVC) 위축 역시 코로나19 초기에 우려했던 것 보다는 위축 정도가 크지 않을 수 있다고 전했다. GVC 충격이 진행되는 가운데에도 공급처 다변화 등을 통해 생산이 유지되고 있고, 국제 협업구조는 코로나19와 무관한 점, 인공지능(AI)·머신러닝·빅데이터 등을 결합 한 스마트 GVC로 대응이 가능하다는 점 등을 이유로 들었다.

