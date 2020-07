프랑스 "화웨이의 5G 참여 전면배제 안한다"

[아시아경제 최동현 기자] 프랑스 정부가 중국의 통신장비업체 화웨이에 대한 보이콧에 동참하지 않겠다는 입장을 재확인했다.

브뤼노 르메르 프랑스 재정경제부 장관은 21일(현지시간) 프랑스앵포 방송 인터뷰에서 "프랑스에선 통신업체에 대한 어떠한 차별도 없다"면서 "우리는 화웨이가 5G에 투자하는 것을 금지하지 않을 것"이라고 말했다.

프랑스는 그동안 줄곧 화웨이를 자국의 5G망 사업에서 원칙적으로 배제하지 않는다는 입장을 보여왔다.

르메르 장관은 "어제 중국 부총리와 오래 통화를 했다"면서 기존의 입장에서 변함이 없다는 뜻을 전했다고 말했다.

프랑스가 화웨이의 5G 참여를 전면배제하지 않는다는 입장은 이웃 나라 영국이 화웨이 장비를 5G 통신망에서 전면적으로 제외하기로 한 결정과 대비된다. 영국 정부는 내년부터 화웨이의 5G 장비 구매를 중단하고 2027년까지 통신망에서 화웨이 장비를 모두 제거한다고 최근 발표한 바 있다. 미국도 자국 내 화웨이 장비 사용을 통제하고 있으며, 주요 동맹국들에도 보이콧 동참을 요구중이다.

