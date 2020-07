삼성물산, 코로나19에도 2분기 '선방'…영업익 전년比 7.7%↑

2분기 매출은 전년대비 9.4% 감소한 7조2230억원

[아시아경제 김지희 기자] 삼성물산은 올해 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 7.7% 증가한 2380억원을 기록했다고 21일 밝혔다. 같은 기간 매출액은 9.4% 감소한 7조2230억원으로 집계됐다.

삼성물산 관계자는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태에 따른 글로벌 수요 위축과 원자재 가격 약세, 전반적인 국내 소비 위축 등으로 전년 동기 대비 매출이 감소했다"며 "다만 영업이익은 사업부문별 전반적인 수익성 개선 노력과 바이오부문 실적 개선 등으로 전년 대비 늘었다"고 설명했다.

지난 2분기 사업부문별 영업이익은 ▲건설부문 1480억원 ▲상사부문 130억원 ▲패션부문 10억원 ▲식음부문 360억원 ▲바이오부문 700억원을 기록했다. 이 기간 레저부문은 300억원의 적자를 기록했다.

건설부문의 매출(2조8420억원)은 전년 동기 대비 9.8% 감소했으며, 영업이익 역시 6.3% 줄었다. 대형 프로젝트 준공 등의 영향으로 매출은 전년 동기 대비 소폭 감소했으나, 지속적인 수익성 개선을 통해 지난해와 비슷한 수준의 영업이익을 유지했다는 설명이다.

건설 수주는 강남권 재건축 등 2분기에 약 2조7000억원을 추가해 상반기 누적 5조3000억원을 기록했다. 삼성물산은 연간 계획인 '11조1000억원 달성'을 지속적으로 추진할 예정이다.

상사부문은 올 2분기 매출 3조170억원, 영업이익 130억원을 기록했다. 코로나19의 지속으로 인한 글로벌 수요 위축의 여파로 트레이딩 물량이 줄고 원자재 가격이 하락하면서 지난해 같은기간보다 매출과 영업이익이 각각 15.4%, 51.9% 빠졌다.

패션과 리조트 부문도 코로나19의 충격을 피해가지 못했다. 패션부문 매출은 전년 대비 9.4% 감소한 3770억원, 영업이익은 같은 기간 90% 줄어든 10억원으로 집계됐다. 리조트부문의 경우 매출은 전년보다 10.6% 줄어든 6800억원, 영업이익은 88.7% 급감한 60억원에 그쳤다.

삼성물산 관계자는 "코로나19 영향 등으로 여전히 어려운 경영 상황이 예상된다"며 "사업구조와 비용 효율화 노력 등을 지속해 손익 영향을 최소화하고 부문별 경쟁력 강화와 새로운 경영 환경에 적합한 전략 실행으로 연간 경영 목표 달성을 위해 노력할 것"이라고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr