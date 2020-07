케어랩스 "굿닥, 착한 마스크 이어 '0원' 시프트 샤워기 필터 판매"

[아시아경제 유현석 기자] 모바일 헬스·뷰티케어 플랫폼 전문기업 케어랩스 케어랩스 263700 | 코스닥 증권정보 현재가 10,100 전일대비 510 등락률 +5.32% 거래량 251,104 전일가 9,590 2020.07.21 15:30 장마감 close 의 100% 자회사 굿닥이 ‘100원 마스크‘에 이어 ‘0원’ 샤워기 필터 공급에 나섰다.

‘굿닥 시프트 샤워기 필터’는 21일 오후 8시부터 굿닥 플랫폼 내 ‘굿닥 스토어’를 통해 500개 수량이 한정 판매된다. 회사 측은 향후 물량이 확보 되는대로 추가 공급에도 나서겠다는 방침이다.

굿닥이 ‘0원’에 판매하는 ‘굿닥 시프트 샤워기 필터’는 정수기에 사용되는 3중 압축 카본 필터 탑재로 미세 중금속은 물론 화학 물질까지 여과해, 사용자들의 재구매 의사가 96%에 이를 정도로 뛰어난 품질로 알려졌다.

박경득 케어랩스 대표는 “굿닥의 경우, 언택트 헬스케어 서비스 플랫폼 운영 기업으로 코로나로 인한 마스크 대란을 해결하기 위해 '마스크 스캐너'를 선보이는 등 공익적 서비스 개발을 위해 노력해왔다"며 "얼마 전 100원 마스크 공급으로 시작돼 이번 양질의 샤워기 필터 0원 공급으로 이어진 굿닥의 ‘착한 공급 캠페인’으로 사람들에게 작은 부분이나마 도움이 될 수 있었으면 한다"고 전했다.

국내 1위 비대면 의료 플랫폼 굿닥은 ▲모바일 병원 예약 접수 ▲비대면 언택트 클리닉 및 제공기관 연계 정보 제공 ▲건강기능 제품 판매 굿닥 스토어 등 다양한 헬스케어 전문 서비스를 제공하고 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr