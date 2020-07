[아시아경제 김은별 기자] 한국은행 노동조합이 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 산하 전국사무금융서비스노동조합에서 4년 만에 탈퇴했다.

한은 노조는 지난 17일 임시대의원대회에서 상급단체인 민주노총 전국사무금융서비스노동조합을 탈퇴하기로 결의했다고 21일 밝혔다. 이날 대의원대회에는 전체 대의원 59명 중 57명이 참석했다. 52명이 투표에 참석해 46표 찬성으로 탈퇴 안건이 가결됐다.

한은 노조는 "2016년 사무금융노조에 가입한 뒤 4년간 연대해왔지만 부득이 탈퇴를 결정하게 됐다"며 "향후 상급단체 가입은 대의원 의결로 결정하기로 했다"고 전했다.

