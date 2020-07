긴급 고용안정지원금 접수 마감…신청자 176만명·지급율 58%

20일 지원금 접수 종료…예상 인원의 1.5배 몰려

신청 건수 중 처리율 51.6%, 지급율 58.1% 기록

[아시아경제 김보경 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 어려움을 겪는 특수형태근로종사자(특고), 프리랜서, 영세 자영업자, 무급휴직자에게 1인당 150만원씩 주는 '긴급 고용안정지원금' 신청에 176만여명이 몰렸다.

21일 고용노동부에 따르면 지난달 1일부터 접수한 긴급 고용안정지원금 신청 건수는 마감일인 전날까지 총 176만3555건으로 집계됐다. 당초 예상한 지원 대상자(114만명)의 1.5배를 넘는 규모다.

신청자 중에는 영세 자영업자(110만건)가 가장 많았고 특고·프리랜서(59만건)가 뒤를 이었다. 무급휴직자의 지원금 신청은 7만건이었다.

전체 신청 건수 가운데 심사를 완료한 비율은 51.6%이고, 심사를 통과한 건수 중 지원금을 지급한 비율은 58.1%로 집계됐다.

긴급 고용안정지원금은 특고와 같이 고용보험의 사각지대에 있어 일자리를 잃어도 실업급여를 못 받는 사람을 대상으로 한 것으로, 일정 요건을 충족하면 150만원씩 지급한다.

특고, 프리랜서, 자영업자는 코로나19가 확산한 올해 3∼4월 소득·매출이 비교 대상 기간(작년 3월 등)보다 일정 비율 이상 감소한 사실이 입증돼야 하고, 무급휴직자는 3∼5월 일정 기간 이상 무급휴직을 한 것이 확인돼야 한다.

고용부는 지난달 1일 온라인 신청 접수를 시작했고 같은 달 22일부터는 전국 고용센터에서 오프라인 신청을 받았다.

당초 심사를 통과한 사람에 대해 신청일로부터 2주 이내로 100만원을 지급하고 이달 중 50만원을 추가로 줄 계획이었지만, 신청이 한꺼번에 몰려 지급 지연 사례가 속출했다.

이에 따라 고용부는 지난달 29일∼이달 20일을 '집중 처리 기간'으로 정하고 전 직원이 지원금 신청 심사 업무를 했다. 마감일인 20일 기준으로 전체 신청 건수 가운데 심사를 완료한 비율은 51.6%이고, 심사를 통과한 건수 중 지원금을 지급한 비율은 58.1%로 집계됐다.

고동부는 "8월 말까지는 지원금이 지급될 수 있도록 최대한 노력하겠다"고 밝혔다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr