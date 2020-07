USMCA 차·부품 원산지기준 강화대응 설명회 개최

북미 제조업 기반 강화·일자리 유치 위해 규범 강화

산업부 "기업 선제 대응 지원"

[아시아경제 문채석 기자]산업통상자원부는 한국무역협회, 자동차산업협회 및 자동차산업협동조합과 함께 서울 코엑스에서 미주 자동차·부품 수출 기업을 대상으로 원산지 규정에 대한 설명회를 22일 개최한다고 밝혔다.

미국·멕시코·캐나다 협정(USMCA)은 최근 ▲원산지 기준 강화(3국 역내가치비율 75%로 상향 조정) ▲역내 부품·소재 사용 유도(차 생산용 철강·알루미늄의 70%를 북미 지역 생산품으로 제한) ▲비전통적인 원산지 기준 신규 도입(노동가치비율상 차 부품 생산인력 시급이 16달러 이상이어야 무관세 혜택 부여) 등의 내용을 담은 자동차원산지규정(ROO·Rules-of-Origin)을 발표했다.

USMCA는 제조업 기반 및 일자리를 북미, 특히 미국으로 유치하기 위해 이렇게 규정을 개정했다.

산업부는 이런 USMCA의 신규 자동차·부품 원산지 규정 같은 통상규범에 우리 기업들이 적기에 대응할 수 있도록 정보를 제공하기 위해 설명회를 열었다고 설명했다.

산업부에 따르면 회의에 참석한 차·부품 기업들은 복잡한 원산지 기준에 대한 이해가 높아질 것이라며 정부에 새로운 통상규범에 관한 소통의 장을 상시적으로 마련해 달라고 요청했다.

이경식 산업부 자유무역협정교섭관은 "향후 정부조달, 지식재산권 등 여타 규범에 관해서도 업계와 소통의 장을 지속적으로 마련할 것"이라며 "자유무역협정(FTA) 체결·개정도 계속 추진해 우리 기업들이 세계의 통상환경 변화에 선제 대응할 수 있도록 지원하겠다"고 약속했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr