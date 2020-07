민주노총 '노사정 합의안 추인 차반 토론회'…반대파 전원 불참

[아시아경제 정동훈 기자] 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 21일 '신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 극복을 위한 노사정 합의안' 추인 문제와 관련해 토론회가 열렸다.

민주노총은 이날 오후 서울 중구 정동 민주노총 회의실에서 노사정 합의안에 대한 찬반 토론회를 열었다. 이번 토론회는 유튜브로 생중계됐다. 노사정 합의안의 추인 여부를 결정할 71차 임시 대의원대회가 23일 열린다. 하지만 이날 토론회에는 반대파가 불참해 다소 맥이 빠진 상황에서 진행됐다.

민주노총은 지난 4월 코로나19 위기 극복을 위한 '원 포인트' 노사정 대화를 제안했다. 현재 민주노총은 공식적인 사회적 대화기구인 경제사회노동위원회 참여를 보이콧하고 있다. 이후 정세균 국무총리를 중심으로 경총, 한국노총 등이 참여하는 노사정 대표자회의가 열려 합의에 이르는 듯 했지만 민주노총은 중앙집행위원회(중집)에서 강경파의 반대에 막혀 합의안 서명을 위한 협약식에 불참했다.

이에 따라 김 위원장은 오는 23일 온라인 임시 대의원대회를 소집해 노사정 합의안을 상정하기로 했다. 대의원대회 찬반 투표 결과는 노사정 합의안뿐 아니라 민주노총의 진로에도 중대한 영향을 미칠 수 있다.

이날 토론회에 참석한 찬성 측 토론자인 황병래 국민건강보험노조 위원장은 반대파가 노사정 합의안에 '해고 금지'가 명시되지 않았다는 이유로 반발하는 데 대해 "해고 금지가 없다고 (노사정 합의안에 들어간) 고용 유지가 의미 없다며 다 걷어차면 과연 해고 금지가 생기는가"라고 반문했다.

황 위원장은 "모든 협상이 80∼100%를 목표로 하지만, 쟁취할 수 없다. 상대가 있기 때문"이라며 "민주노총이 사회적 대화에 참여해 성과가 있었다고 말할 수 있다"고 평가했다.

오정훈 전국언론노조 위원장은 "(노사정 합의안은) 코로나19 위기 극복을 위해 노사정이 함께 노력해야 할 목표와 방향을 약속한 것"이라며 "합의안을 최선이 아닌 차선, 완성이 아닌 미완을 전제로 서명하는 게 옳다"고 주장했다.

