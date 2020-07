[아시아경제 금보령 기자] 아시아나IDT 아시아나IDT 267850 | 코스피 증권정보 현재가 15,200 전일대비 50 등락률 -0.33% 거래량 118,608 전일가 15,250 2020.07.21 15:30 장마감 close 는 금호산업 금호산업 002990 | 코스피 증권정보 현재가 6,700 전일대비 60 등락률 +0.90% 거래량 87,379 전일가 6,640 2020.07.21 15:30 장마감 close 과 211억2000만원 규모의 이천오산운영설비 교통관리시스템(ITS) 구축공사 계약을 체결했다고 21일 공시했다.

계약금액은 지난해 연결 기준 매출액 대비 8.58%다. 계약기간은 2022년 3월20일까지다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr