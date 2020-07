GC녹십자셀, 활성화 림프구 제조방법 특허 등록…"세포치료제 기술력 강화"

[아시아경제 유현석 기자] 세포치료 전문기업 GC 녹십자셀 녹십자셀 031390 | 코스닥 증권정보 현재가 41,700 전일대비 300 등락률 +0.72% 거래량 211,645 전일가 41,400 2020.07.21 14:47 장중(20분지연) close 은 사이토카인 유도 살해세포(CIK)를 포함하는 활성화 림프구 및 이의 제조방법에 대한 국내 특허 등록을 완료했다고 21일 밝혔다.

이번 특허에 기술된 제조방법을 통해 얻은 면역세포치료제 조성물은 높은 종양 살상 능력과 증식률을 가진 사이토카인 유도 살해세포(CIK; Cytokine-induced killer cell)가 포함돼 강력한 항암효과를 가진 세포치료제의 가능성이 기대된다.

암세포는 체내의 면역세포를 피해 살아남기 위해 주조직 적합성 복합체(MHC; major histocompatibility complex)항원 단백질을 변형시키거나 제거하여 면역세포가 암세포를 인지하지 못하게 한다. 하지만 CIK세포는 MHC에 제한되지 않는 방식으로 암세포를 인지하고 제거할 수 있다.

암세포는 세포 표면에 MIC(MHC class I polypeptide-related sequence)-A 및 MIC-B를 발현한다. CIK세포는 NKG2D라는 분자를 이용해 MIC-A와 MIC-B를 인식하게 되고 퍼포린(Perforin)과 그랜자임(Granzyme)을 분비하여 암세포의 세포사멸(apoptosis)을 유도하여 암세포를 제거하게 된다.

GC녹십자셀 이득주 대표는 “2020년에만 3번째 특허 등록으로, 오랜 기간의 연구와 자료 준비, 등록과정이 필요한 일이었다"며 "이로써 GC녹십자셀의 세포치료제 기술력 강화로 글로벌 경쟁력을 갖추게 됐다”고 말했다.

최근 GC녹십자셀은 용인에 세포치료제 생산에 최적화된 cGMP 수준의 첨단 설비 및 생산시설을 갖추고, 고도화된 관리 및 생산을 위한 전산시스템을 도입했다. 글로벌 스탠다드에 부합하는 국내 최대 규모의 세포치료제 생산시설을 갖추는 등 세계적인 종합 면역항암제 전문기업으로 도약한다는 계획이다.

