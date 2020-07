이해찬, '보궐선거 무공천' 주장한 이재명 질타

[아시아경제 강나훔 기자] 이해찬 더불어민주당 대표가 이재명 경기지사의 '보궐선거 무공천' 발언에 대해 불만을 표출한 것으로 전해졌다.

21일 민주당에 따르면 이 대표는 전날 고위전략회의에서 보선 공천과 관련해 "(공천 문제는) 이번 지도부가 해야될 일이 아니다. 다음 지도부에서 논의할 문제"라고 말했다.

그러면서 "시장 경선은 내년 2월 정도에 해야 하고, 그러려면 연말쯤 후보를 낼지 말지 결정하면 된다. 지금 만약에 얘기하면 계속 얻어맞기만 한다"고도 말한 것으로 전해진다.

이 대표의 이같은 발언은 '보선 무공천'을 주장한 이 지사를 겨냥한 것으로 풀이된다. 앞서 이 지사는 보궐선거 공천 문제에 대해 "정치인은 신뢰가 가장 중요하다"며 "(서울ㆍ부산시장 후보를) 공천하지 않아야 한다"고 했다. 그는 "장사꾼도 신뢰를 유지하려고 손실을 감수한다"며 "(후보를 내면 국민은) '또 거짓말하는구나' (생각할 것)"라고 했다.

이 대표 뿐만 아니라 당내 다수의 인사들도 이 지사 발언을 비판했다. 당권 주자인 이낙연 민주당 의원은 이날 MBC라디오에 출연해 "공천 여부를 결정해야 하는 게 연말 쯤 될 텐데 그걸 몇 개월 끄집어 당겨서 미리 싸우는 게 왜 필요한가"라며 "(내년 재보선까지) 아직 시간이 많이 남았고 그 전에 해야 할 일이 많은데, 당내서 왈가왈부하는 게 현명한가"라고 지적했다.

정청래 민주당 의원도 전날 이 지사 발언에 대해 "지금 '혼자 멋있기 운동'은 적절하지 않다"고 비판했다. 그는 "말을 액면상 구구절절 이해못할 바는 아니나, 어려운 처지에 놓인 당과 당원들의 아픔을 먼저 보듬어야 한다"며 "동지란 이겨도 함께 이기고 져도 함께 지는 것이고, 비가 오면 같이 맞아주는 심리적 연대감이다"라고 했다.

