왈라뷰, '포클린' 클렌징 3종 출시

[아시아경제 조유진 기자] 세종텔레콤의 V커머스 뷰티 플랫폼 왈라뷰는 글로벌 화장품 유통 기업 아이오앤코코리아와 협업해 클린 라이프스타일 브랜드 포클린의 '아미노틱스 퍼펙트 클렌징' 3종을 출시했다.

이번 제품은 개인 위생관리에 관심이 높은 소비자들의 니즈에 맞춰 오일, 폼, 워터 등 저자극 클렌징 3종으로 구성됐다. 전 제품 모두 아미노산 17종 복합 성분, 유산균 4종 복합 성분의 프로바이오틱스, 비타민 10종 복합 성분 등을 담았다.

주요 성분을 미국 비영리 환경 단체(EWG)의 그린 등급의 원료로 사용했다. 세정력은 물론 피부에 유해한 20가지 주의 성분을 배제하고 24시간 피부 저자극 테스트를 완료해 민감한 피부도 안심하고 사용할 수 있다.

오일 제품은 인디언들의 계면활성제라 불리는 비누풀 추출 세정 성분과 자연유래 계면활성제를 사용해 항균 및 피부 미백에 도움을 주며, 진한 포인트 메이크업은 물론 피부 속 노폐물까지 저자극으로 말끔하게 녹여준다.

폼 제품은 코코넛 열매에서 추출한 자연유래 성분을 함유해 피부 부담을 줄였으며, 밀도 높은 극세사 거품이 모공 속 묵은 각질 등을 깨끗하게 제거해준다. 워터 제품은 별도의 이중 세안 없이도 피부 당김이나 촉촉하고 깔끔한 클렌징이 가능해 가벼운 메이크업을 지우기 적합하다.

포클린 아미노틱스 퍼펙트 클렌징 3종은 V커머스 뷰티 플랫폼 왈라뷰 앱에서 구매할 수 있다.

한편 왈라뷰는 지난 3월 유명 뷰티 크리에이터 '아리아'가 운영하는 뷰티 브랜드 엠펙토리와 협업해 '마일드엠 에이씨 플러스 미라클 솔루션 넘버원 바디워시'를 출시한 바 있다. 앞으로도 다양한 파트너사들과 협업을 통해 자체 브랜드(PB) 상품을 지속적으로 선보일 계획이다.

