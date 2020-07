장영희씨 별세(향년 101세). 2020년 7월20일 오전 11시. 한동수?갑수?성수(자영업)씨 모친상, 이순남씨 시모상. 안양시 메트로병원 장례식장 귀빈실. 발인:2020년 7월22일 오전 7시30분. 031-449-9000.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr