코레일, 철도역 승강장 지붕에 태양광 발전시설 만든다

[아시아경제 이춘희 기자] 한국철도공사(코레일)가 역사와 승강장 지붕 등의 유휴공간을 태양광 발전공간으로 임대한다.

코레일은 철도 인프라를 활용한 태양 발전 시범사업 부지로 부산 철도차량기지 등 전국 16개소를 선정했다고 21일 밝혔다.

이번에 선정된 부지는 부산차량정비단 정비고 등 8곳과 물금·진영·태화강·구미역 등 8곳으로 차량정비고 옥상이나 승강장 지붕, 옥상 주차장 등에 태양광 발전시설을 지을 예정이다. 총 면적 16만1829㎡에 달한다.

이번 사업을 위해 코레일은 철도역 승강장에 태양광 설비를 설치하기 위한 시공법 특허 등록을 마치고 구조물의 기초설계용역을 완료한 상태다.

지난 3월 코레일은 한국철도시설공단과 '철도시설을 활용한 태양광발전 부지 개발사업'을 위한 업무협약을 맺은 데 이어 이달 중 세부협약을 체결할 예정이다. 협약을 통해 코레일은 태양광 사업 부지의 활용계획과 운영, 유지보수를 맡게 되고, 철도시설공단은 시설 제공과 사용승인을 담당하게 된다. 이를 기반으로 양사는 앞으로 철도시설의 효율적 활용 방안을 마련하는 데 상생 협력해나갈 예정이다.

코레일 관계자는 "정부의 친환경·신재생 에너지 확대 정책에 적극 동참해 관련 아이템을 발굴하고 사업 영역을 확장해 나가겠다"고 말했다.

