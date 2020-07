[아시아경제 금보령 기자] S&TC는 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 12,300 전일대비 50 등락률 +0.41% 거래량 112,141 전일가 12,250 2020.07.21 09:22 장중(20분지연) close 과 276억원 규모의 공랭식열교환기(Air Cooler) 공급계약을 체결했다고 21일 공시했다.

계약금은 지난해 연결 기준 매출액 대비 12.94%다. 계약기간은 2021년 12월20일까지다.

