"집콕 영유아에 장난감 빌려드려요”

영등포구, 장난감도서관 운영 임시 재개…기존회원 대상 사전예약 방식으로 접수... 중증장애인, 36개월 미만 영아 2명이상, 조손가정에 장난감 배달서비스

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)는 코로나19 장기화에 따라 유아와 아동들에게 다양한 놀거리를 제공, 부모의 경제적 부담을 덜기 위해 영등포구 희망장난감 도서관 운영을 재개한다.

영등포구장난감도서관은 당산1·2호점, 신길점 등 총 3개소가 운영되고 있었으나 코로나19 여파로 지난 2월부터 운영이 잠정 중단된 상황이었다.

코로나19 장기화로 보호자의 피로감이 누적되고, 장난감도서관 운영재개를 희망하는 목소리가 커짐에 따라 구는 기존회원 대상으로 도서관을 운영하기로 결정했다.

구는 이용자들이 코로나19 걱정 없이 안심하고 방문할 수 있도록 도서관 시설 전체와 도서관이 보유하고 있는 3055점의 장난감에 대한 철저한 소독도 실시했다고 덧붙였다.

이용대상은 지역 내 거주하는 0~5세 영유아 및 보호자, 운영기간에는 기존 회원을 대상으로 육아종합지원센터 홈페이지를 통한 사전 신청방식으로 운영된다.

회원 당 최대 2점의 장난감을 3주간 대여할 수 있으며, 매주 화~토요일 오후 1~ 5시 방문하면 된다. 반납은 운영시간 내에 사전 예약 없이 가능하다.

아울러 시설 방문이 어려운 중증장애인가정, 36개월 미만 영아가 2명 이상인 가정, 조손가정을 위해 집까지 직접 배송해주는 장난감 배달서비스도 7월21일부터 병행해 운영한다.

장난감 배달서비스도 기존 회원의 이용과 동일하게 육아종합지원센터 홈페이지를 통한 사전신청 방식으로 접수 가능, 최대 2점의 장난감을 3주간 대여할 수 있다.

구는 코로나19의 확산 방지를 위해 시설에 대한 전체적인 소독실시는 물론 손소독, 발열체크 등 이용자와 관리자에 대한 철저한 방역수칙 준수 여부를 확인하며 운영할 계획이다.

채현일 영등포구청장은 “코로나19 장기화로 인한 영유아 보육가정에 경제적 부담을 덜기 위해 장난감도서관 운영을 재개한다”며 “시설 방문이 어려운 가정에는 장난감 배달서비스를 제공하는 등 다양한 보육콘텐츠 개발에 최선을 다하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr