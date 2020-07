[아시아경제 임혜선 기자] 제주에서 25번째 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 발생했다.

제주시는 일본에서 입국한 A씨가 18일 제주도보건환경연구원 검사 결과 코로나19 확진 판정을 받았다고 18일 밝혔다.

17일 오후 2시 30분께 인천국제공항으로 입국한 뒤 같은 날 오후 4시 50분께 제주공항에 도착한 A씨는 제주공항에 있는 선별진료소에서 검사를 받았다. 이흐 가족이 운전한 차량을 타고 자택으로 이동, 보건당국의 관리 아래 자택에서 자가격리를 했다. 현재까지 코로나19 관련 증상을 보이지 않았다. A씨는 제주대학교병원 격리병상에서 입원 치료를 받고 있다.

