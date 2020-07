쿨한 가전 이벤트…고객만족 마케팅 UP

정수기·제습기 구입시 혜택



[아시아경제 김대섭 기자] 생활가전기업들의 여름철 시원한 고객 이벤트가 잇따르고 있다. 가격 할인과 사은품 증정 등 마케팅을 통해 고객들의 만족도를 높이고 있다.

청호나이스는 오는 31일까지 '영웅대박 357 페스티벌'을 진행 중이다. 신규 정수기 고객 또는 타사 제품에서 청호나이스 정수기로 교체한 고객을 대상으로 한다. 행사모델은 커피머신얼음냉온정수기, 얼음냉온정수기 등 청호나이스 얼음정수기군 10종이다.

청호 프리미엄 얼음정수기 계약시(5년 약정 기준으로) 렌털료 50% 할인 또는 5개월ㆍ3개월 렌털료를 면제해준다. 페스티벌 관련 자세한 내용은 청호나이스 홈페이지에서 확인할 수 있다.

원봉은 '루헨스' 브랜드를 통해 19일 롯데홈쇼핑에서 얼음정수기 '아이스케어(모델명 WHP-2500)' 판매 방송을 하면서 파격 사은품을 증정한다. 제품 설치 고객 모두에게 '루헨스 비타민 샤워기 세트'를 증정할 계획이다. 또 고객 선택 사은품으로 서큘레이터와 스텐냄비4종 세트 중 하나를 제공한다.

얼음정수기 아이스케어는 직수 타입으로 정수, 온수, 냉수, 얼음 제조가 가능하다. 투명하고 단단한 얼음을 제공하기 위해 스테인리스 제빙봉과 무브 제빙 시스템을 적용했다.

원봉 관계자는 "아이스케어는 루헨스만의 차별화된 기술력뿐 아니라 특별한 케어 솔루션까지 탑재한 제품"이라며 "앞으로도 다양한 채널에서 고객을 만날 수 있는 기회를 확대하겠다"고 말했다.

코웨이는 장마철과 무더위를 맞아 쾌적한 여름을 날 수 있도록 오는 31일까지 제습기 할인 프로모션을 진행한다. '고효율 제습기(모델명 AD-1615A)'를 15% 할인 혜택이 적용된 46만6700원에 판매한다.

고효율 제습기는 하루 최대 14ℓ의 풍부하고 강력한 제습으로 실내 습도를 신속하게 조절하도록 제작됐다. 실내 환경에 따라 스스로 적정 습도를 유지하는 '자동 습도 조절' 기능을 적용했다. 또 물통에 물이 가득 차면 자동으로 동작을 멈추고 '물비움 표시등'이 켜진다.

이승진 코웨이 에어케어팀장은 "올해는 집안에 머무는 시간이 늘어나면서 실내 공기를 쾌적하게 유지해주는 제습기가 많은 사랑을 받을 것으로 기대한다"고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr