경북도, '제47회 서예대전' 대상에 한문부문 고두환씨

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] '제47회 경상북도 서예대전'에서 한문 부문 고두환씨의 '가정선생 시'가 대상으로, 이정우씨 '묵죽'이 문인화 부문 최우수상으로 선정됐다.

㈔한국미술협회 경상북도지회 주최, 경북도 후원으로 열린 올해 공모전의 시상식은 17일 경북도청 동락관에서 열렸다. 이번 공모전에서는 대상 1점, 최우수상 1점, 우수상 9점, 특별상 1점,특선 86점, 입선 270점, 초대작가상 2점 등 총 370점이 입상 리스트에 올랐다.

한글 부문 우수상에는 윤은경씨의 '한글봉셔'와 이은주씨의 '모든 일이 잘 풀릴 것입니다'가 선정됐다. 한문 부문 우수상에는 박재홍씨의 '용담죽지사', 윤승희씨의 '퇴계선생시'(우중상련), 김도걸씨의 '사시유거음?춘'이 뽑혔다.

문인화 부문 우수상에는 '파초와 장미'(김병화 작품)·'묵죽'(변용택)·'소나무'(김경혜), 캘리그래피 부문에는 '청산별곡'(박현주)이 수상했다. 초대작가상에 한문부문 연민호씨와 문인화부문 최영조씨가 각각 선정됐다.

입상작품은 17~26일 경북도청 동락관에서 전시된다. 입상자 명단은 경상북도 미술협회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

정창명 경북도 문화예술과장은 "코로나19로 어려운 여건에도 불구하고 이번 서예대전에 많은 서예인들이 함께해 지역 문화예술발전에 한축이 되고 있음을 느꼈으며 앞으로도 경북서예가 더욱 발전해 나갈 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

