대만, 홍콩 '하나의 중국 동의서' 수용 불가

홍콩 주재 대만 기구 직원에 동의서 요구…비자 발급 선행 조건



[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 홍콩 당국이 홍콩 주재 대만 기구의 직원에 '하나의 중국 동의서'를 요구했다고 대만 언론이 17일 보도했다. 중국은 대만을 독립된 국가가 아닌 영토의 일부분으로 보는 '하나의 중국' 원칙을 고수하고 있다.

대만 연합보와 자유시보 등에 따르면 대만의 중국 본토 담당 기구인 대륙위원회 천밍퉁(陳明通) 위원장은 전날 브리핑에서 홍콩보안법에 대한 대만 정부의 입장을 설명하면서 이같이 공개했다.

천 위원장은 홍콩 정부가 홍콩 주재 타이베이경제문화판사처(판사처) 처장으로 부임할 예정이던 루창수이(盧長水)에 대한 비자 발급 선행 조건으로 이 같은 '정치적 조건'을 요구했다면서 "이를 절대 수용할 수 없다"고 말했다. 이어 홍콩 정부는 대만과의 협의에 따라 판사처가 어떠한 정치적 간섭을 받지 않도록 보장해야 한다고 덧붙였다.

그러면서 대만과 홍콩의 정상적 교류를 위해 판사처를 철수하지 않도록 노력할 것이지만 만약 (판사처에) 문제가 생기면 대만은 대응 조치에 나설 것이라고 설명했다.

또 홍콩정부가 홍콩보안법에 따라 요청하는 자료를 제공하지 않을 것이며 상대방과 이와 관련해 협상을 진행하지 않을 것이라고 강조했다.

연합보는 천수이볜(陳水扁) 총통 시절에도 대만과 홍콩의 관계는 비교적 탄력적이었지만, 시진핑(習近平) 중국 국가주석 집권, 차이잉원(蔡英文) 총통 당선 이후 관계가 냉랭해졌다고 덧붙였다.

